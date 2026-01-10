Argentina: 3.000 turistas evacuados a causa de incendios en la Patagonia

Estos incendios, algunos de los cuales comenzaron a finales de diciembre, han afectado especialmente a la provincia de Chubut, que ya ha quemado miles de hectáreas. De acuerdo con varios medios de comunicación, en los últimos días, las autoridades locales han iniciado la evacuación preventiva de aproximadamente 3.000 turistas de las zonas de riesgo por los incendios patagónicos, donde se encuentra en pleno verano.

Una de las situaciones más preocupantes, informa el diario LA NACION, se refiere al Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la Cordillera de los Andes. "Tres flancos del incendio son zonas habitadas", explicó el director del parque, Danilo Hernández Otaño. "Estamos intentando controlarlas". (ANSA).