Buenos aires (ap) — el economista ultraderechista javier milei superó cualquier expectativa y se impuso en unas elecciones presidenciales que marcarán un cambio radical en el sistema político de argentina, un país que decidió dar un giro en medio de un profundo malestar social por la inflación y el aumento de la pobreza.

La duda que plantea el nuevo escenario es si el presidente electo podrá implementar el recorte drástico del gasto público y la dolarización de la economía que ha prometido para combatir una subida de precios de más de 142% anual, que ha funcionado como combustible del descontento social.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, prometió Milei, de La Libertad Avanza, luego de consagrarse ganador ante el oficialista Sergio Massa. El libertario arrasó con 55,69% de los votos contra el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, que obtuvo 44,30%.

Vencedor en 21 de los 24 distritos electorales, Milei —quien hasta hace dos años trabajaba en el sector privado y como columnista de televisión— ha logrado el mayor porcentaje de votos en una elección presidencial desde el retorno de la democracia hace 40 años, con la promesa de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para terminar con la inflación como ejes de su campaña.

Milei, de 53 años, asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidente de Argentina en medio de un creciente descontento por la situación económica y social, incluido el incremento de la pobreza —que ya afecta a más de 40% de la población—, la inseguridad y la corrupción.

“Estoy emocionado porque ya se termina el curro (estafa) de los políticos, ya se va a empezar a usar dólares, ya el país va a mejorar muchísimo más”, dijo entusiasmado Nicolás Fernández, estudiante de 19 años que participó de los festejos callejeros por el triunfo del postulante libertario.

"Es el único político, por así decirlo, que cumple con lo que promete. Ya prometió su sueldo y lo donó, entonces es una muestra eso”, comentó el joven, en referencia a una de las excentricidades del economista desde que llegó a la política: sortear entre sus seguidores el salario que cobra en el Congreso.

En medio de la euforia, Milei reconoció que “la situación de Argentina es crítica, los cambios son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, para medias tintas”.

Acotó que está decidido a terminar con el modelo empobrecedor del Estado “omnipresente”, en alusión a las políticas intervencionistas del kirchnerismo, la variante de centroizquierda del movimiento político conocido como peronismo que ha gobernado de forma mayoritaria las últimas dos décadas.

El hombre que se describe como anarco-capitalista y sigue la estela de los expresidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió también “un gobierno limitado, que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y al libre comercio”.

La inexperiencia del economista en el área política, donde aterrizó en 2021 al ganar una banca de diputado, y el hecho de que su partido carece de una estructura extendida y sólida a nivel nacional, abre la interrogante de si podrá hacer frente a la acuciante situación económica y social.

La Libertad Avanza es una fuerza joven con algo más de 30 diputados electos y casi una decena de senadores, lo que le obligará a pactar con otras fuerzas. Por otro lado, carece de gobernadores.

La primera misión de Milei será “asegurar la gobernabilidad” con esa estructura política a priori débil y luego tener “la estabilidad emocional para liderar todo un país cuando no ha ejercido liderazgos previos, como una cámara de legisladores, una provincia o una empresa”, dijo a The Associated Press la analista política Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit.

En este sentido será clave el respaldo que le pueda dar el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), un referente de la oposición de centroderecha con quien pactó una alianza electoral de cara al balotaje.

“El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad”, afirmó el exmandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

Los desafíos del nuevo gobierno

El futuro presidente deberá atender en lo inmediato la escasez de divisas en el Banco Central, desmantelar las distintas restricciones cambiarias conocidas popularmente como “cepo” —sobre todo las que impiden la importación de insumos vitales para la industria— y cumplir en los próximos meses con millonarios desembolsos para el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de 45.000 millones otorgado en 2018.

Milei ha dicho que no tardará en ponerse de acuerdo con el FMI para un nuevo programa ya que está dispuesto a efectuar ajustes del gasto público por encima de lo que reclama el organismo. Esto requerirá un inevitable recorte a los millonarios subsidios a las tarifas de servicios públicos y programas sociales, lo cual prevé un escenario de conflictividad social con sindicatos y organizaciones sociales peronistas y de izquierda.

“Estaremos en la calle ante cada ataque porque su libertad, es la libertad de explotarte sin límites”, advirtió Myriam Bregman, la excandidata presidencial por el Frente de Izquierda.

En su discurso tras proclamarse ganador en las elecciones, Milei reconoció que "hay gente que se va resistir, que quiere mantener privilegios. A ellos les digo: ‘dentro de la ley todo; fuera de ella, nada’”.

“Si uno analiza la gobernabilidad bajo múltiples dimensiones, va a ser un presidente que va a tener conflictividad en la calle. La oposición va a empezar a expresar su oposición a las medidas y a la política económica de Milei. Tiene que enfrentar un desafío económico de gran magnitud”, dijo el analista Lucas Romero, de la consultora Synospsis.

El período de transición que se abre hasta la asunción del gobierno por parte del economista podría estar salpicado de inestabilidad financiera, con un escenario de fuerte devaluación del peso y la consiguiente aceleración de la inflación.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, afirmó que es necesario esperar los anuncios de Milei para ver "si tiran más hacia la moderación, para saber a qué velocidad nos deshacemos del peso, a qué velocidad puede avanzar su plan de dolarización”. Los economistas críticos de esa propuesta advierten sobre la falta de divisas para llevarla a cabo.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, señaló que “las acciones y los bonos van a subir porque el mercado va a celebrar a un candidato pro-mercado sobre el kirchnerismo, así que va a haber entusiasmo en el mercado en ese sentido. Esa va a ser la primera reacción, de optimismo”.

Sin embargo, el mercado también "será cauto en cuanto a tomar posiciones porque todos los inversores coinciden en que el escenario es muy difícil para la Argentina”, acotó el analista.

La relación con el mundo

Milei ha anunciado que se alineará políticamente con Estados Unidos e Israel y tomará distancia de Brasil y China, los principales socios comerciales del país sudamericano, por considerar que sus gobiernos son “comunistas”.

China es el principal comprador de soja y carne vacuna argentinas, mientras Brasil adquiere productos manufacturados.

Un distanciamiento de Brasil también podría condicionar el futuro del bloque económico Mercosur, que según Milei “ha fallado brutalmente y debe ser modificado”.

“A todos aquellos que nos están mirando afuera quiero decirles que Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con las naciones libres del mundo", prometió ya electo presidente.