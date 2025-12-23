Argentina acepta proyecto minero Gualcamayo en programa de beneficios RIGI

BUENOS AIRES, 23 dic (Reuters) - Argentina aprobó el martes el ingreso a un programa estatal de beneficios del proyecto de minería de oro y plata Gualcamayo, que implica una inversión de US$665 millones en la provincia de San Juan, dijo el ministro de Economía en la red social X.

Luis Caputo señaló que el proyecto minero fue aprobado por el comité para grandes inversiones (RIGI).

La incorporación del proyecto Gualcamayo, que prolongaría la vida útil de la mina existente y emplearía a unas 1.700 personas, eleva la inversión total en proyectos aprobados bajo el programa RIGI -que otorga beneficios fiscales, entre otros- a 25.000 millones de dólares, dijo Caputo.

