Argentina acuerda con Neuquén, Santa Cruz recorte impuestos a exportaciones de petróleo convencional: jefe de Gabinete

BUENOS AIRES, 27 nov (Reuters) - El Gobierno argentino acordó con las provincias patagónicas de Neuquén y de Santa Cruz un recorte en los aranceles a las exportaciones de petróleo convencional, dijo el jueves el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta oficial de X.

El gobierno ya había acordado hace unos días el recorte de los aranceles para las exportaciones de la provincia de Chubut.

"Menos impuestos es más producción y más trabajo para los argentinos", afirmó Adorni.

La producción del petróleo convencional representa el 35% de la producción total del país, mientras que el no convencional es el restante 65%, impulsado por las inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta, una formación del tamaño de Bélgica ubicada en Neuquén que alberga la cuarta reserva de petróleo de esquisto del mundo.

Argentina registró en octubre un superávit en su balanza comercial energética por US$708 millones, con un incremento del 12,8% de sus ventas al exterior y un aumento del 3,1% de sus importaciones.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)