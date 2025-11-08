Argentina acumulará reservas y recomprará bonos, dice Caputo a los banqueros: Bloomberg News

8 nov (Reuters) - El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda, informó Bloomberg News el sábado, citando a personas con conocimiento directo del asunto.

El presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá cotizando dentro de la banda establecida por el gobierno, dijo Caputo en una reunión con unos 40 inversores organizada por JPMorgan Chase el viernes, según el reporte. (Reporte de Shivani Tanna en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)