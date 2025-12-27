Argentina: AFA acusa al gobierno

El también abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitada por la justicia para ejercer cargos públicos tras ser condenada por la Corte Suprema en junio de este año, expresó sus sospechas en un mensaje publicado en las redes sociales respecto del origen de las denuncias contra los máximos directivos de la AFA y el rol de los distintos actores del Estado.

Dalbon destacó que uno de los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso, "registra ingresos provenientes del Estado y tiene antecedentes administrativos vinculados al ámbito futbolístico", y que otro de ellos, Matías Yofe, ejerce tareas en el sector público y mantiene reuniones con funcionarios del gobierno y magistrados, razón por la cual planteó sus dudas respecto de la independencia de quienes impulsaron la denuncia, al apuntar a un eventual "conflicto de intereses".

El abogado de Tapia reclamó, además, el esclarecimiento de la procedencia y la finalidad de las filtraciones de información relacionada con los allanamientos y actuaciones judiciales por parte de los principales medios de comunicación del país y apuntó en ese sentido contra la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich.

Se trata de un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de Javier Milei, férreo impulsor de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol que hoy encarna el viejo anhelo del expresidente Mauricio Macri, y una AFA que se opone con firmeza al desembarco de las mismas y en su momento le asestó un duro revés a las aspiraciones del alguna vez también presidente del popular Boca Juniors, hoy conducido por Juan Román Riquelme, que también las rechaza.

En la vereda opuesta se ubica Juan Sebastián Verón, quien apostó por el arribo de capitales extranjeros a Estudiantes de La Plata, club que preside y que acaba de consagrarse campeón del Torneo Clausura en una temporada en la que, además, repitió el Trofeo de Campeones (en duelo que enfrenta a los ganadores de ese torneo con los del Apertura, en este caso fue Platense).

Verón mantuvo un público entredicho con Toviggino tras ordenarle a los jugadores de Estudiantes darle la espalda a sus pares de Rosario Central en el pasillo de homenaje a los campeones cuando ambos equipos se enfrentaron en octavos de final del Torneo Clausura, después de que el equipo que conducía Ariel Holan fue proclamado por la AFA, entre gallos y medianoche, por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual, una decisión que encendió la polémica.

Las sospechas sobre arbitrajes que favorecieron a los clubes leales a Tapia y especialmente a Barracas Central, que lo catapultó a la presidencia de la AFA, completaron el escenario detrás del cual se desata la batalla relacionada con las SAD, situación que intentan capitalizar quienes las apoyan y que le hizo más difícil las cosas a quienes defienden que los clubes sigan siendo, como hasta ahora, sociedades sin fines de lucro.

A esto se suma la decisión de la entidad de no renovar los contratos a fin de año con las empresas Torneos y Competencias, del grupo Clarín, y TeleRed, empresa de cable e internet que pertenece a Telecom (Flow), para la transmisión de los partidos de la segunda y tercera categoría del fútbol argentino, y que realizaría a través de una "plataforma propia" (AFA Play) a cambio de un abono de US$10 mensuales para los usuarios.

En ese contexto, la justicia también salió a jugar su partido ahora al imputar a Tapia y a Toviggino por delitos cuyas penas oscilan entre dos y seis años que podrían hacerse extensivas a otros integrantes del Consejo directivo de la AFA, en la antesala del Mundial que se celebrará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá y en el que Argentina defenderá la corona lograda en Qatar 2022.

La FIFA, que suele ser muy estricta a la hora de castigar las injerencias de gobiernos en asuntos relacionados con el fútbol, podría sancionar a la "albiceleste" frente a esta situación, aunque la fotografía reciente de su presidente, Gianni Infantino, posando con una sonrisa al lado de Tapia en Doha, parecen alejar esos "fantasmas" que sobrevuelan al combinado comandado en cancha por el astro Lionel Messi. (ANSA).