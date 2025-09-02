Argentina: Agenda audiovisual de Europa Press para el 2 de septiembre

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 2 de septiembre de 2025:

1.- 10.30 horas: En Madrid, las portavoces de los grupos socialistas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Reyes Maroto y Mar Espinar, y la concejala socialista responsable de Educación, María Caso, visitan los colegios de El Cañaveral (C/ José Escobar y Saliente, 50 esquina C/ Imperio Argentina).

2.- 10.30 horas: En Sevilla, los sindicatos Saste, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía convocan una protesta en defensa del sistema sanitario público y realizan una entrega de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública. Ante la Oficina del Censo Electoral de Sevilla (avenida de la Palmera, 19).

3.- 11.00 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, atiende a los medios, tras mantener una reunión, a las 10.30 horas, con la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. En el Ayuntamiento.

4.- 11.45 horas: En Sevilla, presentación oficial del nuevo jugador del Betis, Antony, junto al presidente del club, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo. En el Abades Triana.

5.- 12.00 horas: Rueda de prensa de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras firmar un protocolo de colaboración, en el Gobierno de Cantabria.

6.- 12.15 horas: En Madrid, rueda de prensa de Dani Carvajal y Pedri en el acto de presentación de Mapfre como nuevo patrocinado de la Selección Española de Fútbol.

7.- 12.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa de la portavoz Sílvia Paneque (Generalitat)

8.- 12.30 horas: Protesta convocada por CCOO frente a la Consejería de Educación en Murcia para reivindicar los derechos del personal no docente

9.- 13.00 horas: En Madrid, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, preside el minuto de silencio convocado por el asesinato de una mujer por presunta violencia de género en Granada. En la Delegación (C/ Miguel Ángel, 25).

10.- 13.00 horas: Arde un buque en el puerto de Ribeira (A Coruña) y un amplio dispositivo trata de sofocar el fuego

11.- 13.00 horas: Protestas frente al Pazo de Meirás, tras ser declarado Lugar de Memoria Democrática.

12.- 16.00 horas: El portavoz de Foro Judicial Independiente, Alfredo de Diego, valora las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los jueces.

13.- 16.00 horas: El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, valora las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los jueces.

14.- 18.30 horas: En Madrid, la portavoz de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, atienden a los medios de comunicación.

