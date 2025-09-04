Argentina: Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

LA NACION

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

-- 09.00 horas: En Madrid, la diputada de Vox Rocío de Meer y el vicepresidente de ANAVID Jesús Muñoz inauguran las Jornadas sobre Ideología de Género y denuncias falsas España/Argentina organizada por Vox. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).

-- 09.15 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.30 horas: En Madrid, Jornada de igualdad por el inicio del curso político, "Adelante con feminismo" inaugurada por la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaria de Igualdad del PSOE Pilar Bernabé. A las 10.30 horas interviene la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. A las 11.30, interviene la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón (MAVA - Avenida de los Castillos s/n.º de Alcorcón).

-- 09.30 horas: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en el programa 'La Cafetera', de 'Radiocable'.

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y los técnicos de asesoramiento científico de los ministerios del Gobierno de España. Sede del Ministerio. (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

-- 10.45 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre las masculinidades. En el Ministerio de Igualdad (C/Alcalá, 37).

-- 11.00 horas: En Madrid, comparecencia del ministro del Interior, a petición propia, con motivo de los incendios forestales que han afectado a diversas comunidades autónomas en el mes de agosto. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, expertos de la Fundación Pau Costa y de la comunidad de incendios forestales analizan la situación de los incendios forestales en España y presentan propuestas de acción. En la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). (C/Claudio Coello, 98).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Sindicato de Estudiantes convoca una rueda de prensa para anunciar las próximas convocatorias de huelga estudiantil y movilizaciones a favor del pueblo palestino y para seguir exigiendo al Gobierno central la ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel. Frente al Congreso de los Diputados (C/Carrera de San Jerónimo s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), en la sede del Ministerio (c/ Marqués de Riscal, 16). A las 18.00 horas, interviene en la presentación del monográfico 'Crisis ecosocial y ecofeminismos', que forma parte de la colección Revista de Estudios de Juventud, en la sede de Greenpeace (C. de Valores, 1).

