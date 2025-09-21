Argentina: Agrosiero 2025 distingue a los mejores ejemplares de vacuno y gochu asturcelta

OVIEDO, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Siero ha repartido este domingo los galardones de los concursos enmarcados en Agrosiero 2025. En el concurso de gochu asturcelta, el premio al mejor rebaño fue para María Luján Candás, de Colunga, con 150 euros de dotación, y para Tatiana Álvarez, de Las Regueras, con 90 euros. En el certamen de vacuno selecto, los premios especiales distinguieron a Jorge Fernández, de Valdés, como ganadero más joven, y a Argentina Parrondo, de Tineo, como ganadera de mayor edad.

En la sección de Asturiana de los Valles - aptitud normal, los premios se repartieron en distintas categorias. Gran campeón: Xardón, de Héctor Aguado Fernández (Tineo). Gran campeona: Roma, de Adrián Iglesias Suárez (Llanera). Campeona de terneras y novillas: Bachata, de David Cardín Cueto (Villaviciosa). Mejor lote: Cristina Prado García (Llanera).

En Asturiana de los Valles - doble grupa los galardones fueron: Gran campeón: Rubio, de María de los Ángeles García Fernández (Llanera). Gran campeona: Gala, de Aránzazu Meana Cabral (Villaviciosa). Campeona de terneras y novillas: Roma, de José Aurelio Jesús Parades (Las Regueras). Mejor lote: Diego Iglesias Suárez (Llanera).

En la raza Asturiana de la Montaña los ganadores fueron: Gran campeón: Pindal, de María del Mar Montes Rodríguez (Nava). Gran campeona: Aldeana, de La Aldea S.C. (Llanes). Campeona de terneras y novillas: Polvorilla, de José Luis Peláez del Hoyo (Llanes). Mejor lote: Román Testón Prado (Caso).

Además, dentro de Agrosiero 2025 también se celebró el Concurso de Escanciadores, en el que se impuso Amauris La Pauta, seguido de Melissa Bellón en segunda posición y Salvador Ondó en tercer lugar. Los tres son escanciadores de Tierra Astur.