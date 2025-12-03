Argentina aguarda sorteo del Mundial, atravesada por disputa Milei-AFA

BUENOS AIRES (AP) — Mientras el astro Lionel Messi y sus compañeros del campeón del mundo Argentina aguardan por el sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington que definirá los rivales de su zona, en el país sudamericano un trofeo polémico, las sospechas de arbitrajes parciales y las denuncias de corrupción lanzadas por el gobierno de Javier Milei contra la dirigencia del fútbol local pusieron en pausa la euforia mundialista.

En el último tiempo ha quedado expuesta la doble cara del fútbol argentino: una selección liderada por Messi que ganó todos los torneos oficiales que disputó desde 2021 (el Mundial de Qatar, dos ediciones de la Copa América y la Finalissima, además de liderar las eliminatorias sudamericanas de la próxima Copa del Mundo) convive con los dislates de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la organización de la competencia local.

Tras conseguir su reelección en 2024, en un procedimiento que fue cuestionado por las autoridades nacionales, el presidente de la AFA Claudio Tapia suspendió los descensos de categoría para esa temporada y dio forma a un torneo de 30 equipos que ha bajado la vara de competitividad.

En el cierre de la temporada 2025, marcada por arbitrajes sospechados de favorecer a los clubes más cercanos a Tapia, la AFA dio otro paso polémico cuando sin previo aviso consagró a Rosario Central, que tiene a Ángel Di María como gran figura, campeón de la liga con la competencia todavía en marcha.

La decisión, que no se adoptó en la sede de AFA ni en una asamblea de dirigentes convocados para ese propósito, se justificó bajo el argumento que el Central merecía el galardón por sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo del año, pese a que sólo enfrentó a 14 de los 30 equipos divididos en dos zonas.

Estudiantes, el rebelde

Ningún equipo de primera división felicitó a Central por un trofeo que explotó el enojo contenido de los aficionados. Pero sólo un club levantó la voz para oponerse: Estudiantes de La Plata.

En un gesto inédito y celebrado por hinchas de otros equipos, sus jugadores le dieron la espalda al designado campeón en el pasillo de honor previo al duelo por los octavos de final del Clausura, que ganó el Pincha por 1-0.

La AFA, basándose en un supuesto protocolo sobre pasillos de honor aprobado en febrero, castigó a los jugadores titulares de Estudiantes con dos partidos de suspensión a cumplir en 2026 y a su presidente Juan Sebastián Verón, un habitual crítico de la entidad, lo inhabilitó por seis meses de toda actividad futbolística.

En su defensa, Verón dijo en una entrevista al diario Clarín que el título otorgado a Central “no está para nada bien, no es correcto, no es normal, mueve todos los cimientos de lo que significa el fútbol, el deporte, del significado que tiene. Porque si no, no vale nada. Y está mal”.

El exjugador de Argentina, Chelsea y Manchester United, entre otros, denunció que “con nosotros, Tapia se manejó como un dictador”.

“Entonces, ¿nadie puede disentir que te ponen un pie en la cabeza?”, planteó.

Milei juega su partido

Subido a la ola de repudio popular contra el castigo a Estudiantes, el presidente Javier Milei renovó sus críticas a Tapia, en una pelea de larga data que tiene como trasfondo el deseo del mandatario ultraliberal de imponer las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino y que son resistidas por la actual conducción de la AFA.

Un día después de anunciarse la sanción contra el Pincha, Milei declinó participar del sorteo del Mundial al que había sido invitado por su aliado Donald Trump, posiblemente para evitar una incómoda fotografía con Tapia.

En paralelo, el fisco argentino denunció ante la justicia por los delitos de lavado y evasión a la financiera Sur Finanzas, que auspicia torneos de la AFA y a varios clubes de primera y segunda división.

La investigación en marcha todavía no involucra a Tapia, pero varios dirigentes y exdirectivos de Banfield, Racing Club, San Lorenzo, Temperley, Morón y Excursionistas, estos tres últimos de la segunda división, fueron imputados por participar en la supuesta maniobra delictiva.

En tanto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le sugirió a Messi tomar distancia del mandamás de la AFA. “Siempre ha sido alguien que cuando ve algo raro se aleja”, planteó sobre el futbolista.

El astro no se ha pronunciado sobre la polémica que salpica a la AFA.

Tapia se defiende

En el momento más delicado de su gestión, Tapia recibió el respaldo público de la CONMEBOL y la FIFA.

En un reciente evento, el presidente de AFA recordó que “no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes (de la nación) en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más”.

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora Giacobbe en los últimos días de noviembre arrojó que el 66% de los 2.500 consultados cree que “hay mucha corrupción” en el fútbol.

“A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, desafió Tapia.

____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes