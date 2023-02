Argentina ahorrará 2.100 mln dlr en importaciones gnl gracias a bajos precios globales: ministro

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - Argentina se ahorrará cerca de 2.100 millones de dólares en importaciones por barco de gas natural licuado (GNL) en el 2023 gracias a los bajos precios internacionales del hidrocarburo, dijo el viernes el ministro de Economía argentino, que señaló que el país licitó la totalidad de compras de GNL para este año.

Argentina lucha por preservar su nivel de divisas en medio de un escenario de incertidumbre económica marcada por una inflación que el año pasado fue de cerca del 100%.

"Hemos llevado adelante una licitación en tres bloques de 10 (buques), con participación de nueve empresas internacionales que nos permite transformar esos 3.465 millones de dólares que la Argentina iba a gastar (en importaciones de GNL) en 1.309 millones de dólares", dijo el ministro de Economía Sergio Massa en una transmisión oficial.

Massa señaló que la diferencia se logró "aprovechando una ventana de oportunidad que eran los precios internacionales a la baja" y que "nos baja el costo de generación energética para los meses del invierno", entre junio y septiembre en el hemisferio sur.

Massa no aclaró el volumen del GNL que representarían los 1.309 millones de dólares. Reuters intentó comunicarse con la Secretaría de Energía argentina, bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero hasta el momento no recibió respuesta. (Reporting by Maximilian Heath)

Reuters