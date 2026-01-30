Argentina alcanza récord exportaciones de carne por US$3.700 millones en 2025: Gobierno

Buenos Aires, 30 ene (Reuters) - Argentina logró un récord de exportaciones de carne bovina por US$3.700 millones en 2025, un 22,3% por encima del año anterior, informó el viernes la Secretaría de Agricultura.

"Este ingreso de divisas récord fue traccionado por una demanda a nivel global que llevó el precio de la carne a sus mejores niveles históricos. El volumen exportado durante este mismo año fue de 853.183 toneladas equivalentes res con hueso", dijo en un comunicado.

El Gobierno destacó la consolidación de mercados internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola)