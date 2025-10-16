Argentina alcanza superávit primario de 696.965 millones pesos en septiembre

BUENOS AIRES, 16 oct (Reuters) - Argentina registró en septiembre un superávit primario de 696.965 millones de pesos (US$494 millones al tipo de cambio actual), dijo el jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta social X.

Añadió que el resultado financiero también contabilizó un positivo de 309.623 millones de pesos, en tanto que el acumulado de los primeros nueve meses del año arrojó un superávit primario del 1,3% del PBI.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei, que enfrenta elecciones legislativas el 26 de octubre, centra su política en mantener un "déficit cero" para reducir la inflación.

(Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola Editado por Nicolás Misculin y Eliana Raszewski)