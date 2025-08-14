Argentina: Alerta por frío, temperaturas extremas

La advertencia -que se mantiene desde el miércoles- regirá hasta las 17:30, hora local, de hoy.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas pueden ser peligrosas, "sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Con efecto de "leve a moderado" en la salud, las zonas afectadas son: Escobar, San Fernando, San Isidro, Pilar, Tigre y Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, y General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, San Miguel y Tres de Febrero, al oeste.

Al interior de la provincia, también se ven incluidos en la advertencia Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Punta Indio, Tordillo y Magdalena.

Le siguen: Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Lobería y Necochea.

Además, en el este de Entre Ríos, la advertencia alcanza a Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El SMN recomienda, ante estos eventos, seguir una serie de sugerencias: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío, abrigarse con varias capas de ropa liviana, moverse, beber mucho líquido, no automedicarse, ingerir alcohol ni fumar en ambientes cerrados y prestar atención a niños, adultos mayores y pacientes de enfermedades crónicas.

Para el viernes se prevé un leve aumento de la temperatura, con una mínima que subirá a 7 grados. Las condiciones climáticas serán similares a las de hoy, con una máxima que alcanzará 13 grados, aunque en esta ocasión se espera una jornada mayormente despejada.

El sábado continuará el aumento gradual de las temperaturas, comenzando la mañana con 9 grados de mínima. Tras unas primeras horas parcialmente nubladas, se anticipan lluvias aisladas a partir de la tarde.

El día siguiente se presentará con un cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas, y con un ambiente más cálido que días anteriores, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados durante toda la jornada.

El inicio de la semana próxima será aún más cálido en Capital Federal, con temperaturas que oscilarán entre 13 y 18 grados el lunes. Se prevé una leve probabilidad de lluvias por la tarde, aunque la mayor parte del día se mantendrá estable.

El martes se presentará con lluvias durante gran parte de la jornada, de forma constante por la mañana y aislada hacia la tarde, con valores térmicos que rondarán entre 13 y 16 grados.

Para el miércoles, el cielo estará de mayormente a parcialmente nublado, mientras que las temperaturas volverán a oscilar entre 13 y 18 grados, ofreciendo condiciones más templadas en comparación con el día anterior. (ANSA).