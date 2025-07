Argentina.- Almada: "Elegí al Atlético por su historia, era mi sueño jugar acá"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El futbolista argentino Thiago Almada, de 24 años, confesó que eligió jugar en el Atlético de Madrid "por su historia" y que es un "sueño" vestir la camiseta del club colchonero junto, entre otros, a su compatriota Julián Álvarez, con el que reconoció que tiene una especial 'conexión' cuando juegan con la selección albiceleste. "La verdad es que era mi sueño jugar acá y por suerte pude cumplirlo. Elegí el Atlético de Madrid porque le tengo mucho cariño, por la historia y porque tuve varios amigos que jugaron acá y siempre miraba los partidos. Cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir no lo dudé en ningún momento. Ahora, a demostrar porque estoy acá", manifestó en su presentación oficial en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano junto al presidente del club, Enrique Cerezo. Procedente del Botafogo y atlético hasta el 30 de junio de 2030, el campeón del mundo en Catar 2022, que jugó cedido en el Lyon entre enero y junio del pasado curso 2024-25, se ha sentido "muy feliz" en los primeros entrenamientos en la concentración en el pueblo segoviano de Los Ángeles de San Rafael. "Mis compañeros me recibieron de la mejor manera y eso me hace sentir más cómodo y entregarme al máximo, disfrutar y darle lo mejor al Atlético. Hace mucho más la unión con los argentinos, con Julián (Álvarez), 'Moli' (Nahuel Molina), con el entrenador... Creo que es algo muy bueno porque compartimos muchos momentos juntos y después para defendernos también adentro de la cancha", comentó. Al margen de la posición en el ataque colchonero, Almada dijo que lo que desea es "jugar en cualquiera posición de arriba". "Pero mi posición es un poco por la izquierda, por adentro", indicó el bonaerense, quien subrayó que ya ha sentido que el Atlético es "uno de los clubes más grandes". Almada se une a la joven hornada que pretende revitalizar y rejuvenecer al Atlético. "Vinimos varios refuerzos, muchos de ellos jóvenes, y estamos muy contentos todos de estar acá. Hay mucha ambición de querer lograr cosas y quedar en la historia del Atlético de Madrid", reconoció. Respecto al buen entendimiento con Julián Álvarez con Argentina, Almada confesó que ha "conectado muchísimo". "Le he podido dar asistencias y creo que, poco a poco, nos vamos conociendo cada vez más. Ahora que estamos juntos en el equipo, a entrenar y conocernos todavía un poco más para tratar de hacer la cosas mejor juntos", deseó. CEREZO: "MUCHOS ARGENTINOS HAN TRIUNFADO" Por su parte, el presidente atlético, Enrique Cerezo, dio la bienvenida al campeón del mundo, un futbolista "talentoso" y "polivalente". "Su llegada representa un enorme refuerzo para nuestro equipo. Llegas a un club como el Atlético donde muchos compatriotas tuyos han triunfado defendiendo este escudo, con coraje y corazón", señaló. Cerezo se declaró muy ilusionado con la llegada de Almada y convencido de que hará disfrutar a la afición colchonera de grandes momentos. "Y contribuirás, de forma muy relevante, a que logremos todos nuestros objetivos. Bienvenido al Atlético de Madrid, que será tu casa esperemos que por muchísimos años. Esperamos verte triunfar y que ganes con nosotros todo lo que ya has ganado por ahí fuera", comparó. Este miércoles el Atlético presentará, a partir de las 12:30 horas, a otros dos nuevos refuerzos para la próxima campaña: el lateral zurdo italiano Matteo Ruggeri, procedente del Atalanta, y el excentrocampista estadounidense del Real Betis, de ascendencia brasileña y con pasaporte italiano, Johnny Cardoso.