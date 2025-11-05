Argentina. Almeida preside mañana telemáticamente desde Buenos Aires la junta en la que presentará su séptimo presupuesto

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidirá telemáticamente este jueves desde Buenos Aires (Argentina) la Junta de Gobierno en la que se presentará el proyecto inicial de los séptimos presupuestos desde que está al frente del Palacio de Cibeles. Después deberá pasar por el plazo de enmiendas para aprobarse a finales de diciembre con el fin de que el presupuesto y las ordenanzas fiscales entren en vigor el 1 de enero de 2026. Almeida no podrá asistir presencialmente a la reunión dado que se encuentra en Argentina desde comienzos de semana, donde está manteniendo encuentros con mandatarios, empresarios, inversores y estudiantes, además de participar en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). La vicealcaldesa, Inma Sanz, ya adelantaba este martes que el Gobierno municipal capitaneado por Almeida presentará este jueves un proyecto de presupuestos para 2026 "prudente" aunque condicionado por la "indefinición del Estado en las entregas a cuenta", que "ayudan poco, ya no con el dinero sino también con la información". "Parece que nos van a obligar a amortizar una cifra muy importante de deuda sin permitirnos la utilización de nuestro propio superávit para inversiones o para otras cuestiones, con lo cual hemos tenido que hacer unos presupuestos en este sentido prudentes, que sean sensatos, como siempre hace nuestra delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, y con esa cierta indefinición por parte de las entregas a cuenta que podamos tener, pero lógicamente no podemos esperar", subrayaba.