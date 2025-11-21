Argentina.- AMP.- España remonta a Chequia y vuelve a las semifinales de la Copa Davis

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección española se clasificó este jueves para las semifinales de la Copa Davis 2025 que se está disputando en Bolonia (Italia) después de remontar su debut ante Chequia gracias a Jaume Munar y el dobles formado por Marcel Granollers y Pedro Martínez, donde se medirá el sábado con una Alemania que eliminó a Argentina.

El dobles dio a España el punto definitivo, como ya tuvo que hacer en una remontada aún más emocionante en septiembre ante Dinamarca para estar en estas Finales, y rompió la barrera de los últimos años para estar en semifinales por primera vez desde 2019. La derrota de Pablo Carreño ante Jakub Mensik (7-5, 6-4) encontró la respuesta de Jaume Munar contra Jiri Lehecka (6-3, 6-4) y el dobles superando a Tomás Machac y Jakub Mensik (7-6(8), 7-6(7)).

La jornada matinal en Bolonia no comenzó bien para los de David Ferrer por culpa del joven Mensik, quien decantó a su favor un igualado partido apoyado en un servicio con el que consiguió 20 aces y casi el 70% de primeros. Desde el primer juego, Carreño demostró, presionando el saque de su rival, que iba a vender cara su piel. Tras un 4-4, el checo comenzó a mandar con sus golpes desde el fondo de pista para marcar la diferencia y llevarse el set al resto.

Mensik siguió apoyándose en su saque en el segundo acto, mientras el asturiano sufría con el suyo. Con la llegada de los juegos decisivos, de nuevo el checo asestó el golpe definitivo al primer punto de la eliminatoria. La responsabilidad y la presión recayeron en Munar, erigido número uno tras la baja de Carlos Alcaraz, pero que controló bien la responsabilidad y fue capaz de batir al 17 del mundo, Jiri Lehecka, de forma solvente y en dos sets.

El balear, con el aprendizaje de la eliminatoria en Marbella, supo gestionar las emociones del Mundial de tenis y la presión de no poder fallar. En el sexto juego, Munar rompió y cerró el set a continuación, siguiendo la inercia positiva con un break en el inicio del segundo parcial. El balear supo salvar el momento de Lehecka, levantando dos bolas de rotura para acabar colocando el 4-2 y forzar el desempate del dobles aferrando a España a la Davis.

UN IGUALADO DOBLES DECIDE PARA ESPAÑA

El capitán checo, Tomás Berdych, comenzó a jugar el dobles antes de arrancar el partido, poniendo en liza a Mensik en lugar del especialista Adam Pavlasek, pero fueron Granollers y Pedro Martínez quienes empezaron break arriba. Los checos se recuperaron (3-3), camino de una trepidante muerte súbita donde los españoles salvaron tres bolas de set para apuntarse la manga inaugural con 10-8.

En el arranque del segundo se impusieron los saques y las primeras opciones de break llegaron en el séptimo juego para España. El catalán y el valenciano desaprovecharon la ocasión pero en el undécimo juego evitaron que fuera Chequia la que rompiese para llegar a otro tie-break. Granollers y un Pedro Martínez que no sabe lo que es perder con la camiseta de España tiraron de épica para romper la barrera de cuartos y seguir soñando.

MÁS ÉPICA SI CABE EN EL ALEMANIA-ARGENTINA

Pasadas la una de la madrugada, Alemania acudió a la cita con España, para el sábado a partir de las 12.00, en otro choque de cuartos que se decidió en el dobles. El cuadro alemán remontó la derrota de Jan-Lennard Struff ante Tomás Martín Etcheverry (7-6(3), 7-6(7)), con el empate de Alexander Zverev ganando (6-4, 7-6(3)) a Francisco Cerúndolo y el triunfo de un dobles de máxima tensión.

Kevin Krawietz y Tim Puetz superaron (4-6, 6-4, 7-6(10)) a Horacio Zeballos y Andrés Molteni tras dos horas y media de intercambio. El tercer set, con el ánimo argentino en la grada, enseñó la garra de la dupla sudamericana para aferrarse al encuentro, a remolque y salvando primero tres bolas de partido, y luego una más hasta que en la quinta fue la vencida.

La dramática muerte súbita pudo caer también del lado de una Argentina en busca de avanzar a semifinales por primera vez en el formato actual de la Davis. Zeballos, compañero de Marcel Granollers en un exitoso 2025 en la ATP, y Molteni tuvieron tres bolas de partido y eliminatoria, que finalmente fue para Alemania.