Argentina añade en documento de identidad opción para personas no binarias

BUENOS AIRES, 21 jul (Reuters) - Argentina decidió permitir desde el miércoles una opción para personas no binarias en el documento de identidad y en el pasaporte, añadiendo una “x” en el campo correspondiente al sexo.

Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita a través de un decreto esta nueva posibilidad. De esta forma, se une a países como Nueva Zelanda, Canadá y Australia, que ya han llevado a cabo esta transformación, según detalló el Gobierno en un comunicado.

“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, dijo el presidente Alberto Fernández en la presentación del nuevo documento.

El uso de la "x" que introdujo el Gobierno ya fue aceptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y comprende las acepciones de: no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

En la presentación, Fernández junto al ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entregó los primeros tres DNI con esta nueva nomenclatura.

“El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, agregó el mandatario. (Reporte de Agustín Geist Editado por Nicolás Misculin)

Reuters