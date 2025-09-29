Argentina anota déficit de cuenta corriente de 3016 millones US$ en 2do trim 2025: Gobierno

BUENOS AIRES, 29 sep (Reuters) - Argentina registró un déficit de US$3016 millones en la cuenta corriente del segundo trimestre del año, desde un resultado negativo corregido de US$5637 millones del trimestre previo, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Gobierno del libertario Javier Milei, que asumió la presidencia en diciembre de 2023, impulsa cambios en la economía para buscar equilibrar las cuentas del país austral.

"Este resultado se encuentra explicado por los saldos negativos en el ingreso primario por US$4080 millones y en la balanza de servicios por US$2483 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por US$2668 millones y en el ingreso secundario por US$879 millones", dijo el Indec.

El equilibrio fiscal, la lucha contra la inflación y el ordenamiento del Estado son las principales banderas del oficialismo, en momentos de fuertes tensiones políticas a semanas de una peleada elección legislativa. (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)