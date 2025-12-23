Argentina anota déficit de cuenta corriente por US$1.581 millones en 3er trim: Gobierno
BUENOS AIRES, 23 dic (Reuters) - Argentina registró un déficit de US$1.581 millones en la cuenta corriente del tercer trimestre de 2025, desde un resultado negativo corregido de US$2.774 millones del trimestre previo, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El Gobierno del libertario Javier Milei, que asumió la presidencia en diciembre de 2023, impulsa cambios en la economía para buscar equilibrar las cuentas públicas del país austral.
El equilibrio fiscal, la lucha contra la inflación y el ordenamiento del Estado son las principales banderas del oficialismo.
(Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; editado por Walter Bianchi)