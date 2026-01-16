Argentina anota déficit primario de 2,87 billones de pesos en diciembre: ministro de Economía

BUENOS AIRES, 16 ene (Reuters) - El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina registró en diciembre un saldo primario negativo de 2,87 billones de pesos (unos 1.977 millones de US$), dijo el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X.

En 2025 el SPN acumuló un superávit de 11,76 billones de US$ (unos 8.090 millones de US$), agregó el funcionario.

"Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional", sostuvo el ministro.

El resultado financiero del último mes de 2025 registró un déficit de 3,29 billones de pesos, agregó Caputo.

El Gobierno del presidente argentino libertario Javier Milei, un economista de derecha radical, pugna por mantener un plan de "déficit cero" que ayude a estabilizar la economía y reducir la presión inflacionaria.

- Tipo de cambio fin de diciembre: 1 dólar = 1.455 pesos

(Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)