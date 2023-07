Argentina anuncia que comenzará a producir baterías de litio en septiembre

BUENOS AIRES, 1 jul (Reuters) - Argentina se lanzará a producir las demandadas baterías de litio tras la compra de materia prima a la empresa estadounidense Livent, anunció el sábado la secretaria de Minería del país austral, Fernanda Ávila.

La funcionaria, junto al presidente de la estatal Y-TEC, Roberto Salvarezza, hicieron el anuncio de prensa que involucra material proveniente de la occidental provincia de Catamarca y sin que trascendieran los montos de la operatoria.

"Sabemos que la obtención de carbonato de litio grado batería es un proceso que conlleva un altísimo valor agregado, mientras impulsa el desarrollo de proveedores locales y genera empleo formal y bien remunerado en las comunidades donde se inserta", sostuvo Ávila.

A principio de año, a partir del trabajo en conjunto de la provincia de Catamarca e Y-TEC, se firmó un convenio por el cual Livent proveerá el carbonato de litio para abastecer a UNILIB, la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de Latinoamérica, que se pondrá en marcha en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata.

"La planta que se pondrá en marcha en septiembre de este año, tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 15 MWh, equivalente a 2000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unos 300 para autos eléctricos.

Las exportaciones de litio de Argentina totalizaron 233 millones de dólares en los primeros tres meses del 2023, lo que representó un incremento interanual del 133%.

En Argentina hay decenas de proyectos de litio en marcha, pero los tres plantas en funcionamiento son dos ubicadas en la norteña provincia de Jujuy (Salar de Olaroz y Salar Cauchari-Olaroz), y la de Catamarca (Salar del Hombre Muerto).

Así, el país austral se posiciona como el cuarto productor a nivel mundial luego de Australia, Chile y China, y el segundo en recursos solo superado por su vecino Bolivia. En materia de reservas, ocupa el tercer escalón mundial, por debajo de Chile y Australia.

Argentina, una potencia agrícola, está haciendo esfuerzos por atraer a firmas mineras globales ofreciendo beneficios impositivos y promesas de seguridad para que inviertan en litio, el metal que se utiliza en baterías que alimentan tanto pequeños dispositivos electrónicos como automóviles eléctricos.

Además de Livent y Allkem Ltd, operan en el país sudamericano Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp -, y la china Ganfeng Lithium Co Ltd, entre otras empresas internacionales.

Argentina conforma el llamado "triángulo del litio", la mayor reserva internacional del mineral, junto a Bolivia y Chile, con una capacidad de producción instalada de 37.500 toneladas de carbonato de litio y una producción anual promedio de 33.000 toneladas, según datos del Gobierno.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)

Reuters