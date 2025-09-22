Argentina anuncia quita temporal de impuestos a exportaciones de granos en busca de divisas

BUENOS AIRES, 22 sep (Reuters) - El Gobierno de Argentina anunció el lunes una quita total de los impuestos a las exportaciones -conocidos como "retenciones"- de todos los granos hasta el 31 octubre para captar dólares, en medio de una crisis financiera que derivó en una depreciación del peso local.

"Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una publicación en su cuenta de X, culpando a la "vieja política de generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo en una entrevista televisiva que el sector buscará que la medida se extienda.

Argentina es un proveedor mundial clave de soja, maíz y trigo.

(Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)