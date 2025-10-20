Argentina anuncia recompra deuda para reducir costos financiamiento: secretario de Finanzas

(Agrega información y cita)

BUENOS AIRES, 20 oct (Reuters) - Argentina comenzó las tratativas para desarrollar una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación, dijo el lunes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

JP Morgan fue designado como banco de asistencia para su estructuración.

"Esta operación, comúnmente llamada 'Deuda por Educación', consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales", agregó el funcionario.

"Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo", señaló.

Actualmente los valores de la deuda soberana del país austral están en retroceso por la prudencia inversora de cara a las elecciones legislativas del domingo próximo.

(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; editado por Lucila Sigal)