Argentina anuncia recompra deuda para reducir costos financiamiento: secretario de Finanzas
- 1 minuto de lectura'
(Agrega información y cita)
BUENOS AIRES, 20 oct (Reuters) - Argentina comenzó las tratativas para desarrollar una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación, dijo el lunes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.
JP Morgan fue designado como banco de asistencia para su estructuración.
"Esta operación, comúnmente llamada 'Deuda por Educación', consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales", agregó el funcionario.
"Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo", señaló.
Actualmente los valores de la deuda soberana del país austral están en retroceso por la prudencia inversora de cara a las elecciones legislativas del domingo próximo.
(Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; editado por Lucila Sigal)
Otras noticias de Deuda oficial
- 1
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA
- 2
Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025
- 3
Un histórico auto que fue furor en los 70 vuelve a la Argentina
- 4
Tragedia en Hong Kong: un avión se despistó en el aterrizaje, cayó al mar y murieron dos personas