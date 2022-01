Argentina anuncia un acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar el crédito de 45.000 millones de dólares (40.407 millones de euros).

"Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", ha transmitido el presidente este viernes mediante un mensaje oficial en Casa Rosada.

Seg√ļn el mandatario, el acuerdo alcanzado no contempla restricciones y no limita el crecimiento del pa√≠s. "No nos impone llegar a un d√©ficit cero, no impacta en los servicios p√ļblicos", ha a√Īadido Fern√°ndez, quien ha asegurado que el documento respetar√° los planes de inversi√≥n del pa√≠s en √°reas como ciencia y tecnolog√≠a.

Asimismo, el presidente ha destacado que el entendimiento entre las dos partes prev√© sostener la recuperaci√≥n econ√≥mica ya iniciada, y proyecta que no habr√° ca√≠da del gasto real y s√≠ un aumento en la inversi√≥n de la obra p√ļblica del gobierno nacional. Adem√°s, Fern√°ndez ha incidido en que el entendimiento no contempla ca√≠da del gasto real y s√≠ un aumento en la inversi√≥n para obra p√ļblica. Tampoco dispone de "saltos valuatorios", seg√ļn Fern√°ndez.

El mandatario ha explicado que sin un acuerdo para reorganizar la deuda, el pa√≠s no ten√≠a futuro. "Con este acuerdo podremos reordenar el presente y construir un futuro", ha a√Īadido.

"Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona, podremos seguir actuando llevando a cabo nuestra soberanía", ha subrayado el presidente.

El presidente ha apostillado que el país mantenía un nivel de deuda "impagable" que dejaba a la nación "sin presente ni futuro", y ahora tienen "un acuerdo razonable" que permitirá a Argentina crecer y cumplir con sus obligaciones. "Tengo fe en la Argentina", ha sentenciado Fernández.

Por √ļltimo, el mandatario ha anunciado que elevar√° al Congreso de la Naci√≥n para su consideraci√≥n el acuerdo. En este sentido, ha apelado al compromiso nacional. "La historia juzgar√° qui√©n hizo qu√©, qui√©n cre√≥ el problema y qui√©n lo resolvi√≥, y ahora tenemos una soluci√≥n posible y razonable. Es tiempo de unirnos en la soluciones y no dividirnos en los problemas" ha concluido.