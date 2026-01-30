Argentina aplicará en febrero aumentos en tarifas de gas y electricidad

BUENOS AIRES, 30 ene (Reuters) - El gobierno ultraliberal de Argentina informó el viernes que aplicará en febrero aumentos en las tarifas de gas y electricidad, de acuerdo con un esquema que modifica los subsidios oficiales al consumo de energía y la inflación.

La tarifa de electricidad subirá un 3,59% en el área metropolitana de Buenos Aires y sus suburbios, mientras que el gas aumentará 16,86% en promedio a nivel nacional, informó la Secretaría de Energía.

"Se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio. Se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año", destacó.

(Reporte de Marta López, editado por Nicolás Misculin)