Argentina aprueba beneficios fiscales para proyecto de cobre de McEwen Copper por US$2700 millones

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Argentina aprobó un proyecto de la mina de cobre Los Azules, de la canadiense McEwen Copper, por US$2700 millones para el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que aportará exportaciones por US$1100 millones anuales, informó el viernes el ministro de Economía argentino en X.

Los Azules es uno de los ocho proyectos de clase mundial que tiene Argentina, un país que podría suplir parte de la creciente demanda global debido a la transición energética pero que no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018.

“Se trata del primer proyecto de minería de cobre denominado Los Azules, en la provincia de San Juan. La inversión total es de US$2700 millones. El proyecto empleará más de 3500 personas en forma directa e indirecta”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Caputo agregó que este es el octavo proyecto aprobado por inversiones totales de US$15.700 millones para el RIGI, un plan de incentivos fiscales y cambiarios impulsado por el Gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei para atraer inversiones.

El proyecto de McEwen Copper, filial de McEwen Mining, está ubicado en la provincia de San Juan, a 3500 metros sobre la cordillera de los Andes y requiere una inversión de US$3000 millones, según había dicho a Reuters en agosto Michael Meding, un ejecutivo de la minera.

“El RIGI nos da beneficios a la inversión que hagamos. Ahora tenemos que salir a buscar el financiamiento de esos US$3000 millones. Esa inversión va a ser en un plazo de tres a cuatro años”, dijeron a Reuters fuentes de la empresa tras el anuncio.

La minera, que prevé producir cátodos de cobre a partir de 2029, tiene previsto publicar en breve su estudio de factibilidad, que mostrará los detalles de cómo será su operación en los próximos 20 años, mientras trabaja en la obtención de los permisos sectoriales.

La mina usará un método de producción mediante pilas de lixiviación que le permitirá usar 5/6 menos agua que el proceso tradicional de flotación y concentrado, junto a otras técnicas para reducir el impacto de la operación en la zona de San Juan, que cuenta con el mayor número de proyectos de cobre del país.

McEwen Mining, el principal accionista de Los Azules, con una participación del 46,4%, ha recibido aportes de la automotriz Stellantis, con 18,3%, y de Nuton/Río Tinto, con 17,2%. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)