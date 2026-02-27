Argentina aprueba dos proyectos mineros, de oro y de plata, bajo el esquema RIGI

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - Argentina aprobó un proyecto de ampliación de la mina de oro Veladero de Barrick Mining y Shandong Gold, y un proyecto de una nueva mina de oro y plata, Diablillos, de AbraSilver Resource Corp, bajo el esquema de grandes inversiones (RIGI), dijo el viernes el ministro de Economía argentino Luis Caputo.

El comité evaluador de RIGI aprobó "la ampliación de la mina de oro Veladero, con una inversión de US$380 millones y el proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de US$760 millones", señaló Caputo en su cuenta de la red social X.

(Reporte de Maximilian Heath)