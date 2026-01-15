Argentina aprueba proyecto minero de oro de 665 millones US$ bajo el esquema RIGI

BUENOS AIRES, 15 ene (Reuters) - Argentina aprobó el jueves un proyecto de la empresa Minas Argentinas para reactivar la mina Gualcamayo, que se encontraba en etapa de agotamiento, señaló el Ministerio de Economía del país sudamericano.

La mina de oro Gualcamayo está ubicada en el Departamento Jáchal, al norte de la provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina.

"El proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos y eleva a US$ 25.479 millones el total de inversiones aprobadas hasta el momento en el marco del RIGI", dijo el Gobierno argentino en un comunicado.

"Tras la aprobación del RIGI, Minas Argentinas proyecta 30 años de desarrollo y empleo en Gualcamayo", dice la empresa en su sitio web.

En la actualidad, la producción de Gualcamayo se centra en la recuperación secundaria de sus pilas de lixiviación. Allí el mineral extraído y triturado durante la operación minera se somete ahora a procesos de relavado para extraer el oro restante, según la compañía minera.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)