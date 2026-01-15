Argentina aprueba proyecto minero de oro de 665 millones US$ para Minas Argentinas bajo el esquema RIGI

BUENOS AIRES, 15 ene (Reuters) - Argentina aprobó el jueves un proyecto de la empresa Minas Argentinas para reactivar la mina Gualcamayo, que se encontraba en etapa de agotamiento, señaló el Ministerio de Economía del país sudamericano.

La mina de oro Gualcamayo está ubicada en el Departamento Jáchal, al norte de la provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina.

"El proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos y eleva a US$ 25.479 millones el total de inversiones aprobadas hasta el momento en el marco del RIGI", dijo el Gobierno argentino en un comunicado. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)