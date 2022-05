argentina aprueba venta trigo transgénico de bioceres, pero compañía aún no saldrá al mercado

(Actualiza con comentario de fuente de Bioceres)

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 12 may (Reuters) - Argentina autorizó el jueves la comercialización en el país de la variedad de trigo transgénico HB4 desarrollado por Bioceres, que no obstante la aprobación oficial aún no lanzará su producto al mercado del país sudamericano, donde agricultores están iniciando la siembra del trigo del 2022/23.

Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de trigo, fue el primer país del mundo en aprobar una variedad del cereal modificado genéticamente, un producto que causa recelo entre consumidores.

"Facúltase a la firma INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA ROSARIO S.A. (INDEAR S.A.) a comercializar la semilla, y a los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo IND- ØØ412-7", señaló una resolución del Ministerio de Agricultura publicado en el Boletín Oficial. INDEAR pertenece al Grupo Bioceres.

La nuevas decisión del Gobierno argentino se produce luego de que Brasil, el principal comprador de trigo de Argentina, aprobó la importación de harina elaborada con el trigo HB4 a fines del año pasado.

Sin embargo, una fuente de Bioceres señaló que la compañía aún no saldrá al mercado a pesar de la autorización oficial.

"Vamos a seguir produciendo bajo el esquema de identidad preservada que tenemos actual, no vamos por el momento a comercializar semillas" de trigo HB4, dijo a Reuters una fuente de Bioceres, que no dio más detalles.

A su vez, la liberación del trigo transgénico en Argentina genera inquietud entre los exportadores de granos, que temen que muchos clientes dejen de importar el cereal argentino dado que la gran mayoría de los países del mundo no han autorizado al trigo transgénico o sus derivados.

"Esta norma provoca un enorme riesgo comercial", dijo la cámara de exportadores de granos de Argentina CEC en su cuenta de Twitter, donde agregó que "las consecuencias económicas de eventuales pérdidas de mercado recaerán sobre el Ministerio y la empresa desarrolladora".

En tanto, los agricultores locales han iniciado la siembra del trigo 2022/23, que teniendo en cuenta cálculos de las dos principales bolsas de granos del país oscilaría entre los 19 millones y 20,5 millones de toneladas.

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia, hasta el comienzo de la invasión los dos principales exportadores globales de trigo, ha incrementado el interés de los mercados internacionales en la producción local del grano.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal y Walter Bianchi)