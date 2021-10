Argentina arrasa a Uruguay y Brasil se deja los primeros puntos en Colombia

La selecci贸n de Argentina ha ganado el 'cl谩sico' a Uruguay (3-0) en las Eliminatorias de Sudam茅rica para clasificarse para el Mundial 2022 de Catar, mientras que Brasil, que sigue l铆der, se ha dejado los primeros puntos en Colombia (0-0) y Ecuador, pese a perder, sigue en tercera posici贸n.

En el 'cl谩sico' m谩s antiguo de Sudam茅rica, la selecci贸n argentina arras贸 a la uruguaya en El Monumental, con goles de Leo Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Mart铆nez para anular a unos charr煤as que empezaron algo mejor, pero que sucumbieron ante la punter铆a albiceletes en un feudo que acompa帽贸 a los suyos al triunfo.

Leo Messi abri贸 la lata, y sin quererlo. El nuevo crack del Paris Saint-Germain puso un centro desde la banda derecha, con el exterior del pie izquierdo, que nadie lleg贸 a tocar y ello despist贸 a Fernando Muslera, que ya vio al bal贸n dentro de su porter铆a.

Justo antes del descanso, el 'colchonero' De Paul puso el 2-0 que dejaba el partido m谩s que encarrilado, aprovechando una jugada ofensiva que parec铆a irse al traste cuando Lautaro Mart铆nez no atin贸 a rematar un bal贸n franco. Ya en la renudaci贸n, el propio delantero del Inter de Mil谩n remat贸 la faena a centro de De Paul para, a puerta vac铆a, sentenciar.

Con esta victoria, Argentina sigue segunda en el grupo con 22 puntos en diez partidos, a 6 puntos de una Brasil que, con las mismas fechas jugadas, sigue l铆der (28 puntos). Eso s铆, la 'canarinha' se dej贸 en esta jornada, en Colombia, los primeros puntos por el camino.

Hasta el momento, la 'canarinha' hab铆a ganado los nueve partidos disputados. Esta vez, los de Tite no pudieron pasar del empate inicial en el Metropolitano Roberto Mel茅ndez ante una Colombia que resisti贸 para sumar un punto que la sigue dejando en quinta posici贸n, paro m谩s cerca de Uruguay y de Ecuador, a quienes conf铆a en sobrepasar.

Con Neymar de vuelta al once inicial junto a Gabriel Jesus y Gabriel Barbosa en ataque, Brasil no pudo en ning煤n momento superar a un David Ospina que sostuvo a los suyos. Brasil tuvo m谩s el bal贸n, pero Colombia goz贸 de las mismas oportunidades que los cariocas, con hasta 4 tiros a puerta por cada bando pese a que el marcador no se moviera.

Por otro lado, en el Estadio Ol铆mpico de la Ciudad Universitaria de Caracas la selecci贸n de Venezuela super贸 a Ecuador (2-1) en la sorpresa de la jornada. La selecci贸n 'vinotinto', con goles de Darwin Mach铆s y de Eduard Bello, logr贸 su apenas segundo victoria en estas Eliminatorias aunque, eso s铆, sigue siendo colista.

Ecuador, con esta derrota inesperada, sigue con 16 puntos y en una tercera posici贸n que no ha perdido gracias al derrumbe de Uruguay ante Argentina. Los ecuatorianos, pese a adelantarse en el marcador con un penalti convertido por Enner Valencia, vieron c贸mo los venezolanos remontaban tras empatar justo antes del descanso gracias al extremo del Granada Mach铆s.

Mientras, en un duelo de la zona baja, Bolivia super贸 por la m铆nima a Per煤 (1-0) en el Hernando Siles, gracias a un gol de Ramiro Vaca, que hab铆a entrado desde el banquillo, en el minuto 83 y en una jugada de rechaces que acab贸n sonriendo a una Bolivia que fue quien m谩s valiente fue en los minutos finales.

Cerr贸 la jornada el triunfo de Chile sobre Paraguay (2-0) en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago. Los chilenos, todav铆a antepen煤ltimos, superaron en un duelo directo por intentar estar en el Mundial a los paraguayos, que tienen ahora a 2 puntos por encima, gracias a los goles de Brereton e Isla en el 69' y 72' de partido.