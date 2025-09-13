Argentina asalta Australia y pone el Rugby Championship en un pañuelo

Los Pumas se tomaron la revancha contra Australia ganando 28-26 este sábado en Sídney en la cuarta jornada del Rugby Championship, que tras la victoria 43-10 de Sudáfrica en Nueva Zelanda deja a los cuatro equipos participantes igualados a dos victorias.

Los argentinos, liderados por un estelar Santiago Carreras, autor de 23 puntos, llegaron a tener una ventaja de 28-7, que los australianos recortaron con tres tries jaleados por su público en el Sydney Football Stadium.

Los Pumas vengaron así la dura derrota de hace una semana en Townsville, cuando en los últimos segundos cayeron por 28-24 contra Australia, desperdiciando una ventaja que llegó a ser de 14 puntos.

Julián Montoya, que disputaba su 112º test, y el 50º encuentro en tanto que capitán argentino, marcó el único try de su equipo, al rebasar al apertura australiano Tane Edmed, que debutaba como titular. Carreras, muy sólido a lo largo del encuentro, resolvió la transformación y siete penalties.

“Australia es un gran equipo y estoy muy orgulloso de cómo peleamos. Hay muchas cosas que mejorar aún, pero también hay que disfrutar la victoria”, comentó Montoya.

Los Pumas manejaron bien el factor nervios hasta el final, frente a unos Wallabies que acusaron su indisciplina, concediendo 14 penalties y perdiendo muchos balones.

Los tries tardíos de los australianos le dieron intriga a los últimos compases, pero el tiempo se le quedó corto a los anfitriones.

Argentina puede enorgullecerse de un triunfo fuera de casa, tras perder en cinco de sus seis últimos desplazamientos, tres de ellos consecutivos.

All Blacks, humillados en casa

En el otro partido de la jornada, la vigente campeona mundial Sudáfrica infligió a los All Blacks su mayor derrota como locales, al imponerse en Wellington por 43-10.

Nueva Zelanda, que nunca había perdido por más de 15 puntos como local, encajó seis tries de los Springboks y sólo lograron convertir uno.

Especialmente humillante para los neozelandeses fue la segunda parte, cuando encajaron un parcial de 36-0.

Los Springboks se tomaron la revancha de la derrota por 24-17 hace una semana en Auckland y recuperan, además, el número 1 del ranking de World Rugby.

Con estos dos resultados y a falta de dos jornadas para el final del torneo que enfrenta a las cuatro grandes potencias del rugby en el hemisferio sur, Australia mantiene el liderato con 11 puntos (gracias a los puntos de bonificación), Sudáfrica y Nueva Zelanda cuentan con 10 unidades y Argentina suma 9.

Los Pumas deberán jugar sus próximos dos partidos contra Sudáfrica; el 27 de septiembre en Durban y el 4 de octubre recibirán como locales a los Springboks en Twickenham, el templo del rugby inglés.

Los All Blacks, por su parte, recibirán a sus vecinos australianos en Auckland y la última jornada visitarán a los Springboks en Perth.

mp/dh/avl-mcd/