Argentina: Asociaciones de prensa critican "Oficina de Respuesta Oficial"

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió en un comunicado que "el intento del gobierno de establecer una verdad oficial indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre". Por lo tanto, FOPEA enfatiza "la gravedad institucional de la creación de un tribunal de la verdad por parte del Estado" y el hecho de que "se están utilizando recursos públicos para monitorear, atacar y estigmatizar el periodismo disidente o crítico".

Asimismo, la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), que representa a los principales periódicos, expresó su preocupación por el posible uso que podría tener el nuevo organismo aprobado por el Poder Ejecutivo.

El último informe sobre Argentina de la ONG Human Rights Watch (HRW) destaca el clima de agresión contra la prensa fomentado por el gobierno de Javier Milei y afirma que el presidente y altos funcionarios del gobierno emplearon con frecuencia una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas.

HRW recuerda que el propio Milei declaró reiteradamente que los argentinos 'no odian lo suficiente a los periodistas', acusando a muchos de ellos, sin pruebas, de aceptar sobornos.

(ANSA).