Argentina aterriza en Matadero Madrid con clases de tango, bailarines profesionales y milongas en directo

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Argentina aterriza en la capital con 'Buenos Aires en Madrid', una iniciativa que incluye actividades como clases de tango, una exhibición de los campeones de milongas del mundo y música y baile en directo, que ha tenido lugar este sábado en Matadero Madrid. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz ha acudido a este espectáculo donde ha coincidido con la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. Con motivo de la semana de la Hispanidad, la delegada ha expresado su agradecimiento a la ministra argentina y ha subrayado que durante esta festividad "Madrid se convierte en el verdadero puente entre América Hispana y España".

Por su parte, Ricardes ha mostrado su emoción al ver cómo los madrileños "han abrazado al tango" en Matadero. "El tango es Buenos Aires, es sinónimo de Buenos Aires, pero es también patrimonio inmaterial de la humanidad. Y creo que hoy es lo que estamos ratificando y viendo. Es algo que sale de nuestra ciudad, del Río de la Plata, y que se hace un poco un género del mundo", ha expresado.

Asimismo, ha confesado que es un "enorme orgullo" para ella que Argentina sea el país invitado en esta edición de la semana de la Hispanidad. "Es una emoción y es, de alguna manera, actualizar un lazo existente. Algo que está ahí, que existe. Hay muchos argentinos en Madrid, hay muchos porteños en Madrid. También nos sentimos como en casa", ha enfatizado.

Ricardes ha contado que durante estos días se va a mostrar la cultura, la tradición, la actualidad y la contemporaneidad porteña con la exhibición de un gran artista en Matadero, con una nueva milonga que tendrá lugar en la Casa de Vacas del Parque de El Retiro, con las tres "grandes" producciones del Teatro San Martín en los Teatros del Canal y con la presencia de escritores en algunas librerías de Madrid.

MÁS DE 200 ACTIVIDADES

Por otro lado, Rivera de la Cruz ha recordado el concierto de Gloria Estefan y el desfile de la Hispanidad, que se celebrarán este domingo. También ha destacado el concierto de Los Panchos y las más de 200 actividades que se organizan en colaboración con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, además de hacer hincapié en el castillo de fuegos artificiales con "música de fondo" que tendrá lugar el 12 de octubre.

"El concierto de Gloria Estefan de mañana es para no perdérselo porque creo que va a ser algo único, que va a traer muchos recuerdos. Hay muchísima gente que se ha desplazado de otros lugares para asistir al concierto", ha comentado la delegada, quien ha subrayado que "será un momento para hacer un gran homenaje a toda esa cultura hermana de la América Hispana".