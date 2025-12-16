Argentina: Avanza Ley de Presupuesto impulsada por el gobierno de Milei

Tras dos años de austeridad y recortes del gasto, el gobierno continúa aplicando su metafórica motosierra a la educación y la salud en 2026, en nombre del principio esencial del equilibrio fiscal.

El proyecto de ley presentado por el gobierno, que diseña una tasa de crecimiento del PIB del 5% y una nueva caída de la inflación al 10%, fue aprobado hoy por la comisión y podrá ser discutido y votado en primera lectura a partir de mañana en la Cámara de Diputados.

En cuanto a la austeridad, el plan incluye el requisito de equilibrio fiscal y la exención de las leyes de financiación universitaria y de emergencia por discapacidad, aprobadas recientemente por el Parlamento.

Sin embargo, en estos dos últimos puntos, se cree que el gobierno tendrá que superar la oposición, incluso de los llamados sectores "dialoguistas" que ya han expresado su desacuerdo en la comisión. (ANSA).