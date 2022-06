Argentina bate su récord de partidos seguidos sin perder

La 'Scaloneta' lo consiguió: Argentina, que venció 3-0 a Italia en la Finalissima de este miércoles en Londres, encadenó así un 32º partido seguido sin perder y estableció un nuevo récord para la historia de la selección albiceleste.

En marzo, en el cierre de las eliminatorias mundialistas, Argentina empató 1-1 con Ecuador y, con su 31º partido seguido sin conocer la derrota, igualó el récord del equipo, logrado por la selección entre febrero de 1991 y agosto de 1993, con Alfio Basile entonces a los mandos.

El éxito de Wembley permite al equipo establecer una nueva marca, que podría seguir ampliando el domingo en Pamplona, en un duelo amistoso ante Estonia.

En sus 32 partidos sin perder, Argentina ha logrado 21 victorias y 11 empates.

La última derrota de Argentina se dio en semifinales de la Copa América de 2019 al perder 2-0 ante Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

El inicio de la racha de 32 partidos se dio en el último partido de Argentina en ese torneo, el partido por el tercer puesto, que ganó 2-1 a Chile con tantos de Sergio Agüero y Paulo Dybala.

Desde aquel 6 de julio de 2019 hasta este 1 de junio de 2022, la gran racha argentina permitió al equipo conquistar la Copa América en 2021, sellar la clasificación al Mundial de Catar-2022 y levantar ahora la Finalissima, un torneo que mide a los vigentes campeones de Sudamérica y Europa.

Lionel Scaloni asumió las riendas, en principio de manera interina y después ya definitivamente, tras la decepción de Argentina en el Mundial de Rusia-2018, donde fue eliminada en octavos de final, lo que motivó la salida del puesto de Jorge Sampaoli.

En el caso de la racha de 31 partidos de la Argentina del 'Coco' Basile hace tres décadas hay, eso sí, cierta controversia.

Oficialmente el dato es de 31 y como tal figura en las estadísticas, aunque es cierto que oficiosamente es de 33, ya que Argentina jugó dos partidos amistosos más en ese tiempo, en septiembre y octubre de 1991, antes unos combinados presentados como 'Resto de América' y 'Resto del Mundo'.

Al no tratarse de selecciones nacionales al uso y por las peculiariades de esos enfrentamientos, no computan oficialmente para las estadísticas y la FIFA no los reconoce. Por ello la racha de aquella Argentina es de 31 y no de 33.

Dr/iga