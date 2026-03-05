Argentina: Beneficios limitados de la reforma laboral, Moody's

En un comunicado, Moody's explicó que los beneficios se manifestarán de forma gradual y desigual, afectando a distintos sectores de manera diferente.

La agencia subraya que los desafíos sociales y legales, como la resistencia sindical, los litigios y la dificultad de implementación, limitarán los beneficios económicos y crediticios a corto plazo.

La evaluación se produce tras el impulso por parte del gobierno del presidente Javier Milei de cambios en la legislación laboral con el objetivo de flexibilizar las condiciones de contratación y promover la creación de empleo formal en una economía caracterizada por altos niveles de informalidad.

Sin embargo, Moody's sostuvo que el alcance y la velocidad de los beneficios dependerán en gran medida de cómo se implementen las medidas y del contexto macroeconómico del país.

La agencia señaló que "la magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de las condiciones macroeconómicas más amplias".

También remarcó que los resultados a largo plazo estarán condicionados por el impulso político que reciba la reforma, el desarrollo de regulaciones complementarias y la interpretación que el sistema judicial dé a las nuevas normas laborales.

El análisis también puso el foco en los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino. Moody's recordó que el país arrastra debilidades históricas, en especial la alta informalidad laboral, que reduce la productividad, limita la base impositiva y afecta la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

En términos fiscales, la calificadora estimó que las contribuciones a la seguridad social podrían disminuir entre 0,3% y 0,4% del producto interno bruto (PBI), ya que parte de los aportes patronales que antes se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social se destinará a un nuevo Fondo de Asistencia Laboral.

Aun así, Moody's considera que una mayor formalización del empleo podría ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal en el mediano plazo, con efectos potencialmente mayores en provincias donde la informalidad es más elevada. (ANSA).