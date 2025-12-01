Argentina.- Blanco se reunirá mañana en Argentina con dos grandes empresas con "fuerte presencia" en CyL y en Hispanoamérica.

VALLADOLID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, se reunirá mañana en Argentina con responsables de dos grandes empresas que cuentan con una "fuerte presencia" tanto en la Comunidad como en el país hispanoamericano, a quienes trasladará las ventajas de seguir invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en Castilla y León.

En primer lugar, y según ha informado este lunes el Gobierno autonómico, Blanco se reunirá con el CEO de Vivunt Pharma en el país, Mario Galliano, con quien analizará las actividades y proyectos del grupo farmacéutico en la Comunidad, así como la posibilidad de continuar intensificando esa relación económica con Castilla y León. Esta compañía tiene una planta activa en Villadangos del Páramo, en León.

A continuación, visitará la factoría que la multinacional española Gestamp Automoción tiene en Buenos Aires junto a la directora corporativa de Asuntos Institucionales, Mireia Arroyo de la Parte, y el CEO Mercosur de Gestamp, Miguel Ángel Vicente, entre otros responsables de la compañía. Actualmente, este grupo empresarial tiene dos fábricas en Castilla y León, una en Dueñas (Palencia) y otra en Burgos.

Además, está previsto otro encuentro con la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, una entidad que integra a emprendedores con estrecha relación con la Comunidad y cuya creación se impulsó hace 18 años desde la Consejería de Economía. Estas agrupaciones —también hay Acyle activas en México o Chile, entre otras— colaboran con la Junta a través de su participación en misiones comerciales o programas de financiación. La vicepresidenta quiere trasladarles la importancia de seguir fortaleciendo una relación económica ya de por sí estrecha y de seguir difundiendo el talento castellano y leonés en un país tan vinculado a España como es Argentina.

Además, durante la jornada de este lunes, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León se reunirá también con el embajador de España en la República Argentina, Joaquín María de Arístegui, y, posteriormente, con el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao.