Argentina: Buenos Aires se prepara para MotoGP y sueña con la F1

Esta semana comenzó una transformación histórica, la demolición de los antiguos boxes, punto inicial de un ambicioso proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad, que preside Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri.

El circuito proyectado para la Fórmula 1 tendría 4.942 metros, 15 curvas (6 a la izquierda y 9 a la derecha), una velocidad máxima estimada en 340 km/h, con una velocidad promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta aproximado: 1m18s.

Con las reformas, el Autódromo dispondrá de 12 variantes de circuito, aptas para motociclismo, F1 y categorías nacionales.

Además, más capacidad, pues pasará de 60.000 a más de 150.000 espectadores.

El contrato del MotoGP está asegurado entre 2027 y 2030, marcando el regreso de la categoría reina del motociclismo a Buenos Aires tras 28 años.

La vuelta de la Fórmula 1, en cambio, presenta mayores dificultades.

El calendario actual ya cuenta con seis fechas en América, todas con contratos vigentes: Miami (hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2026), Las Vegas (2027) y México (2028).

A eso se suma la fuerte competencia de países como Tailandia, que habría ofrecido US$ 100 millones anuales.

En el caso argentino, la inversión sería mayoritariamente privada y, de concretarse, la F1 podría regresar a partir de 2028, especulan los entendidos.

A la eterna adoración de los argentinos por el automovilismo, con legendarios pilotos como Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann, se suma ahora la irrupción de un joven en la categoría, Franco Colapinto (21 años, piloto de Alpine), aún sin éxitos en las pistas, pero con una convocatoria en las redes sociales que lo tornan como una promisoria figura para el márketing de la categoría top.

De hecho, Colapinto se encuentra dentro del top diez de los protagonistas de la F1 con más seguidores en las redes sociales.

El joven de Alpine ya superó los 5 millones en Instagram.

