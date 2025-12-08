Argentina busca aumentar exportaciones de materias primas con impulso a ferrocarriles

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - Argentina, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos, busca dar un fuerte impulso a las exportaciones de granos y mineras con el desarrollo privado de su vetusta red ferroviaria, que permitirá reducir a la mitad el flete desde las regiones alejadas de los puertos.

La iniciativa comenzará en el primer trimestre del 2026 con el lanzamiento de la licitación de la empresa Belgrano Cargas y Logística (BCYL), que opera las tres mayores líneas de trenes de carga del país, con el objetivo de mejorar la logística de los sectores agrícola, minero y de energía. La renovación del Belgrano Cargas podría ayudar a expandir la producción de soja y maíz e impulsar los proyectos de cobre y litio en la cordillera de los Andes, además de hacer más competitivo el transporte de arena del norte hacia Vaca Muerta, la enorme formación de esquisto en el suroeste del país.

Actualmente, el transporte ferroviario de carga representa el 5% en Argentina, frente al 20% de Brasil y más del 40% en Estados Unidos y Canadá, mientras que cerca del 80% se realiza por camión a través de carreteras muchas veces en mal estado, según datos del BCYL.

Aumentar ese porcentaje es clave para que Argentina incremente en los próximos siete años sus exportaciones en US$100.000 millones, según estimó recientemente el canciller Pablo Quirno, desde los US$71.500 millones registrados hasta octubre de 2025.

"Un camión de (la provincia norteña de) Salta a (el puerto de) Rosario es más caro por toneladas que un barco de Rosario a Vietnam", dijo a Reuters Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Exportadores y Procesadores de Granos CIARA-CEC.

"Eso lo que genera es una reducción del volumen que se origina en esa zona hacia los puertos, pero también una reducción de la producción de esa zona", añadió.

La privatización de BCYL, parte del plan del Gobierno ultraliberal de Javier Milei de traspasar empresas estatales deficitarias a manos privadas, podría ser clave para mejorar el transporte de las producciones del norte y el oeste del país hacia los puertos de la región de Rosario, de donde parte la mayoría de las exportaciones.

La empresa estadounidense de origen mexicano Grupo México Transportes (GMXT), un consorcio del agro integrado por Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, ACA y Aceitera General Deheza, y la minera angloaustraliana Rio Tinto -según reportes de medios locales- manifestaron su interés en participar en la puja, que se lanzará en el primer trimestre de 2026.

"El volumen de carga transportado hoy es menor al de 1970, cuando la producción agropecuaria se multiplicó casi por seis en el mismo período", dijo a Reuters Alejandro Núñez, presidente de BCYL.

La firma controla las líneas Urquiza, Belgrano y San Martín, que actualmente transportan unos 7,5 millones de toneladas por año, de los que el 60% son productos agrícolas y derivados.

El presidente Milei ha realizado un fuerte ajuste en las cuentas públicas desde que asumió en diciembre de 2023 y busca atraer inversiones para impulsar el crecimiento y reponer reservas agotadas tras años de sucesivas crisis económicas. El mandatario ha dicho repetidamente que todo lo que pueda ser manejado por el sector privado será privatizado.

Su gestión ha recibido un apoyo mayor al esperado en los recientes comicios de medio término, lo que debería permitirle profundizar las reformas pro-mercado.

Fuentes de Rio Tinto declinaron hacer comentarios, aunque la prensa local publicó en junio noticias sobre su interés en la licitación, confirmado a Reuters por fuentes del sector.

Grupo México Transportes (GMXT), que opera la red ferroviaria más grande de México y varias líneas de carga de Estados Unidos transportando más de 100 millones de toneladas anuales, invertirá US$3.000 millones si gana la licitación y sería el único operador ferroviario en competencia, dijo una fuente con conocimiento directo del tema.

"La intención de GMXT es desarrollar un ferrocarril para toda la carga de Argentina: agro, minería, energía y economías regionales. Buscan un desarrollo integrado en Argentina y también integrarse a otros países como Chile, Bolivia y Brasil", agregó la fuente, que prefirió no ser identificada.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. También es el cuarto exportador global de litio y tiene proyectos de cobre de clase mundial que podrían entrar en producción hacia 2030.

IMPULSO AL CORAZÓN PRODUCTIVO

La extensión total de la red entre las tres líneas es de 7.594 kilómetros que impactan en la economía de 15 provincias del centro y norte del país, el centro productivo del agro y de los principales proyectos mineros de oro, plata, cobre y litio.

Las tres líneas están operativas, pero en malas condiciones. En ocasiones transitan tan despacio por las vías en mal estado que los trenes cargados con soja son fácilmente tomados por asalto; también son usuales los descarrilamientos.

Más de 11.000 kilómetros de vías actualmente fuera de servicio serán licitados.

Fuentes de la industria coincidieron en que las principales inversiones deberían enfocarse en mejorar la velocidad, la capacidad y la eficiencia de los trenes, además de reactivar tramos para impulsar la conexión con los principales puertos.

Los sectores rural y minero, junto a algunos gobiernos provinciales, han demandado históricamente ferrocarriles de carga más eficientes, ya que -si bien seguirán utilizando el camión y barcazas- el tren mejoraría su competitividad y podría despejar una limitación para muchos inversores de proyectos millonarios ubicados lejos de los puertos.

"La industria minera necesita contar con soluciones logísticas que permitan abastecer a los proyectos y movilizar la producción", dijo a Reuters Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Michael Meding, vicepresidente y gerente general de la minera canadiense McEwen Copper, que producirá cátodos de cobre en su proyecto Los Azules, sobre la cordillera de los Andes, dijo a Reuters que la mejora del sistema ferroviario impactará en los costos y dará confiabilidad operativa.

En el caso del agro, el 50% de su producción está a unos 300 kilómetros del puerto de Rosario, el principal centro de salida de las exportaciones del país, por lo cual los principales beneficiados serán los productores del norte argentino.

Para Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, la privatización de las tres líneas de tren podría ayudar a expandir la frontera agropecuaria del norte del país al abaratar costos de flete.

Sesé estimó que actualmente el valor de la tonelada por kilómetro en camión cuesta de 7 a 9 centavos de dólar, mientras que en ferrocarril alcanza entre 3,4 y 4,5 centavos.

La licitación del Belgrano Cargas se dividirá en tres unidades de negocio: material rodante, vías e inmuebles y uso de talleres ferroviarios, indicó Núñez.

(Reporte de Lucila Sigal. Reporte adicional de Maximilian Heath. Editado por Nicolás Misculin)