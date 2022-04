Argentina busca aumentar importaciones de gas desde bolivia en momentos en que sube precio de gnl: fuentes

Por Jorgelina do Rosario, Eliana Raszewski y Daniel Ramos

Londres, buenos aires, la paz, 6 abr (reuters) - argentina est√° negociando aumentar dr√°sticamente las importaciones de gas natural de bolivia a entre 16 y 18 millones de metros c√ļbicos diarios durante el invierno del hemisferio sur, dijeron cuatro fuentes a reuters, aunque el plan depende de que su gigante vecino brasil brinde su respaldo.

El pa√≠s sudamericano est√° buscando suministros alternativos de gas despu√©s de verse muy afectado por el aumento de los precios del gas natural licuado (GNL) debido a la guerra en Ucrania, que amenaza con causar un profundo d√©ficit comercial de energ√≠a este a√Īo.

"Argentina est√° negociando una importaci√≥n bastante grande desde Bolivia, en medio de un invierno que se espera ser√° m√°s fr√≠o", dijo una fuente del gobierno argentino, y agreg√≥ que esto podr√≠a aumentar los env√≠os a 18 millones de metros c√ļbicos por d√≠a en los pr√≥ximos meses.

Eso ser√≠a m√°s del doble de los niveles recientes y mucho m√°s alto que el nivel promedio de importaciones de Bolivia de alrededor de 14 millones de metros c√ļbicos por d√≠a en los meses de invierno del a√Īo pasado.

El acuerdo tambi√©n revertir√≠a una tendencia de disminuci√≥n de las importaciones desde Bolivia en los √ļltimos a√Īos, que se han visto afectadas por la d√©bil producci√≥n en el pa√≠s vecino.

Una segunda fuente del gobierno argentino y una fuente de la industria con conocimiento directo de las conversaciones dijeron que el acuerdo para aumentar las importaciones de gas desde Bolivia estaba sujeto a negociaciones con Brasil. El acuerdo sería por el período de invierno de tres meses.

La fuente de la industria dijo que las conversaciones giraban en torno a los 16 millones de metros c√ļbicos por d√≠a, un poco menos que lo calculado por el funcionario del gobierno.

La Secretaría de Energía de Argentina declinó hacer comentarios.

La empresa estatal de energía de Bolivia, YPFB, que está en conversaciones sobre una extensión a más largo plazo de su acuerdo de suministro de gas a Argentina, dijo que no tiene previsto ninguna declaración sobre el asunto. El gobierno de Bolivia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

'no tiene m√°s para exportar'

La invasi√≥n de Rusia a Ucrania y las sanciones contra Mosc√ļ, un importante exportador de gas, han agudizado los temores sobre el suministro mundial de gas y han hecho subir los precios del GNL a niveles r√©cord este a√Īo. Los pa√≠ses de Am√©rica Latina se esfuerzan por asegurar el suministro de energ√≠a.

Hace unas semanas, Argentina aprobó la construcción de un nuevo gasoducto desde la formación Vaca Muerta para aumentar la capacidad de transporte, pero no entrará en funcionamiento hasta finales de 2023-2024.

El Gobierno está "trabajando desde hace meses y se sigue trabajando en el tema, con contacto con sus pares de Bolivia desde hace tiempo, inclusive antes de la cuestión de Ucrania", dijo una segunda fuente oficial y agregó que los detalles probablemente se revelarán el jueves, tras una reunión entre el presidente de centroizquierda de Argentina, Alberto Fernández, y su par boliviano, Luis Arce.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, viajará el viernes a Brasil y se reunirá con el ministro de Energía, Bento Albuquerque, entre otros.

Desde Brasil, el Ministerio de Energía dijo en un comunicado que "por el momento, el Ministerio de Minas y Energía no espera que Brasil requiera menos gas de Bolivia".

Emilio Apud, exsecretario de energ√≠a argentino que ahora dirige una consultora, se mostr√≥ esc√©ptico sobre el tama√Īo del acuerdo, a menos que el comprador rival de Argentina, Brasil, ceda parte de la demanda que ya tiene acordada con Bolivia.

"Bolivia no tiene más para exportar, no es que no quiera", dijo Apud y advirtió que un déficit de gas durante el invierno podría provocar cortes de suministro para las empresas argentinas.

Otra fuente que trabaja en la industria y que tiene conocimiento del asunto consultada por Reuters dijo que Brasil estaba dispuesto a permitir que parte de su cuota de gas boliviano fuera redirigida a Argentina debido a las fuertes lluvias que estaban impulsando su producción de energía hidroeléctrica.

"Antes de la pandemia se hablaba de que Bolivia nos iba a entregar 10 millones de metros c√ļbicos en el invierno, ahora se est√° hablando que nos pueden entregar 14 millones por d√≠a, algunos optimistas se estiran a 18 millones, a m√≠ me parece mucho".

"Cualquiera sea el caso, es buenísimo para Argentina porque ahorra divisas", agregó la fuente.

(Reporte de Jorgelina do Rosario en Londres, Eliana Raszewski en Buenos Aires y Daniel Ramos en La Paz; con reporte adicional de Leticia Fucuchima en San Pablo. Editado por Walter Bianchi)