Argentina busca aumento de flexibilidad del Mercosur: canciller argentino

BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Argentina busca aumentar la flexibilidad del bloque sudamericano Mercosur, dijo el viernes el canciller argentino, Pablo Quirno, en una conferencia de prensa donde dio detalles sobre un amplio acuerdo comercial alcanzado entre el país y Estados Unidos.

"Todos los acuerdos bilaterales están permitidos dentro del Mercosur", dijo Quirno. "Argentina busca un aumento de la flexibilidad del Mercosur", agregó sobre el bloque comercial integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El canciller se refirió también a la firma entre Argentina y Estados Unidos de un "instrumento marco" sobre minerales críticos anunciado esta semana, mediante el cual apuntan a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas.

Quirno aclaró, ante una pregunta de Reuters, que este acuerdo no implica que China no pueda participar en inversiones en minerales críticos en Argentina.

