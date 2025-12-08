Argentina busca batir récord mundial y alcanzar la medalla "dorada" con sus mascotas

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - 10.000 personas y sus mascotas de raza golden retriever se reunieron desde la mañana del lunes en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para romper el récord mundial de la mayor cantidad de perros de esta raza en una misma ubicación.

La convocatoria denominada "Ola dorada", en un juego de palabras con el nombre de esta raza en inglés, fue iniciada en las redes sociales por el argentino Fausto Duperré, dueño de un golden retriever desde hace años.

"Estamos frente a algo histórico, no solo para mí, para el objetivo que nos planteamos, sino que para la Argentina. Nunca se hizo este encuentro tan grande y creo que poder lograr batir el récord que lo tiene Vancouver de 1.685 (golden retriever) va a ser algo histórico. Y si miras alrededor, lo logramos, lo logramos 100%", dijo Duperré.

Duperré confirmó que hay 10 responsables constatando el evento y que cuando estén las cifras finales las mismas se darán a conocer, pero es optimista de haber logrado el objetivo.

"Yo creo que vamos a batir el récord con más de 2.000 (canes) seguro. Fijo, para mí a simple vista superamos a Vancouver, pero más de 2.000 vamos a tener acá, sin duda, sin duda", añadió.

