Argentina busca colocar en mercado bono por unos 1.000 millones de dólares: ministro de Economía Caputo

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Argentina busca colocar en los mercados unos US$1.000 millones en su emisión de un bono denominado en dólares a realizar el miércoles, dijo el martes el ministro de Economía Luis Caputo.

"Estamos buscando sumar aproximadamente US$1.000 millones con una tasa debajo de 9%, ese es el objetivo nuestro", sostuvo en una presentación en Buenos Aires.

La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció el viernes la licitación para el 10 de diciembre del instrumento en dólares con un cupón de 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029. (Reporte de Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)