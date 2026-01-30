Argentina busca llevar decisión UE sobre biodiésel de soja a la OMC

El bloqueo de la UE incluye la harina de soja, el producto de mayor valor de exportación, publicó el diario LA NACION de Buenos Aires, que reproduce un planteo de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

"La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiésel a nivel global", detalló la entidad.

Según la cámara, la Comisión Europea concluyó que "la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma" y que "esto significa que la UE no importará más biodiésel de soja o aceite de soja para uso de biodiésel".

"El único aceite autorizado será el de colza, que es producido en la UE", señaló Ciara-CEC, que indicó que si prospera ese planteo en Bruselas, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde la Argentina, Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, "Para Argentina representará un daño comercial de US$350 millones anuales, así como el cierre de la industria, dado que es el único mercado de exportación", dijo la cámara.

Aunque otras fuentes hablan de un impacto más amplio si se incluye la harina de soja.

Gustavo Idígoras, presidente de la cámara exportadora, consideró que la medida es "una barrera injustificada al comercio". "El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado", bramó, según publica LA NACION.

El sector ya está en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía argentinos "para tener una estrategia de defensa agresiva". Argentina podría llevar el reclamo ante la Organización Mundial del Comercio. (ANSA).