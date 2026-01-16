Argentina: cada vez más gente vive en las calles de Buenos Aires

Según los datos del informe oficial, el 31,2% de esas personas vive en la calle sin asistencia de los Centros de Inclusión Social (CIS). El 67,1% no nació en la provincia de Buenos Aires y el 8,3% es extranjero.

Este censo incluyó por primera vez como gente en situación de calle a personas y familias sin hogar, que viven en paradores, un reclamo de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos. Si se incluye a esta población, los "sintecho" son 7.898.

Además, otras 3.994 personas duermen cada día en los CIS, con lo que el total de gente viviendo en la calle suma 11.892.

Datos del Ejecutivo porteño muestran que el 83% de los sintecho son varones y que la principal causa es la crisis económica y laboral.

Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, señaló además que la salud mental, las adicciones y años de fragilidad económica dificultan la salida de esta situación.

Durante su presentación, Mraida explicó a la prensa que se implementaron dispositivos transitorios —como buses con 40 camas para personas que rechazan paradores tradicionales— que permanecen estacionados junto a unidades móviles de atención nocturna. (ANSA).