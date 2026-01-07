Argentina canjea letras por unos 2.333 millones de US$: Ministerio de Economía

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Argentina dijo el miércoles que canjeó Letras ligadas al dólar por otros títulos similares por un total de 3,417 billones de pesos, equivalentes a unos 2.333 millones de dólares, con el fin de extender vencimientos.

El Ministerio de Economía señaló que hubo una aceptación del 64,19% para la conversión de títulos dólar-linked 'D16E6', con vencimiento el viernes de la próxima semana, por otro bono también ligado al dólar con vencimiento el 30 de enero 'D30E6'.

El Ministerio de Economía dijo que el canje tuvo como objetivo de permitir que el rollover de los instrumentos de cobertura dólar-linked se realice con menor incertidumbre.

"Con esta operación se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar-link, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares", señaló el Ministerio de Economía en X.

(Tipo de cambio: 1 dólar = 1.465 pesos)

(Reporte de Walter Bianchi)