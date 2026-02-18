Argentina canjea US$1.555 millones en bonos a vencer a fin de febrero, extiende plazo hasta abril

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció el miércoles que canjeó títulos con vencimiento a fin de febrero por US$1.555 millones, un 64,3% del valor nominal en circulación, según un comunicado de prensa. En la operación se recibieron 63 ofertas para canjear las letras Lelink que vencían el 27 de febrero por otros títulos en pesos ligados al dólar con vencimiento el 30 de abril de 2026.

El Gobierno del presidente Javier Milei logró con esta operación mejorar el perfil de deuda al extender los plazos de pago.

(Reporte de Eliana Raszewski)