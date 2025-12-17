Argentina.- 'Cholo' Simeone: "Muy contento por Musso porque viene trabajando muy bien"

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho sentirse "muy contento" por su portero Juan Musso "porque viene trabajando muy bien" y esperaba "su momento" para "obviamente rendir para el equipo", después de que el guardameta argentino hubiera sido clave para ganar por 2-3 al CD Atlético Baleares en la Copa del Rey MAPFRE.

"Me pone muy contento por Juan porque viene trabajando muy bien, esperando su momento para obviamente rendir para el equipo. Y bueno, hoy hizo un partido muy importante, donde tapó creo que dos o tres mano a mano muy buenos, lo que nos permitió estar en partido", comentó este miércoles el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa desde el Estadio Balear.

"En la primera parte, hasta los 25 minutos donde ganábamos 0-2, el equipo estaba controlándolo bien el partido y tuvimos la situación previa al gol que pudimos haberla resuelto mejor. Pero bueno, la verdad que vino el 1-2 y en el segundo tiempo tuvieron ahí dos situaciones muy buenas para poder empatarlo", habló el técnico colchonero sobre su victoria.

"Vino el 1-3 y luego el primer penal puede ser, el segundo me parece que no fue; los puso nuevamente en ese partido que parece más cerca. Pero creo que controlamos en todo momento muy bien el partido", repitió antes de elogiar a los jugadores de su plantilla que menos minutos suelen tener.

"Muy bien. La verdad hay chicos que no han jugado hace bastante tiempo. El caso de Javi [Galán], caso de Carlos Martín, caso de Raspadori, caso de Almada, caso de Robin [Le Normand], que vienen sin tantos minutos dentro del equipo. No es fácil el 'tomá, jugás, respondé'. Y la verdad que desde su actitud, de su compromiso y de la intención, me gustó el equipo", dijo.

Más adelante, alabó al Atlético Baleares: "No me sorprendió para nada porque lo habíamos visto muy bien en el partido con el Espanyol, que se habían puesto en ventaja en el primer tiempo y después lo supo sostener defendiendo muy bien. Obviamente han defendido hoy también y con contragolpe con jugadas muy asociativas, sobre todo en la salida desde atrás, con peligrosidad en cada pelota parada que la trabajan muy bien".

"No nos olvidemos que había dejado afuera al Espanyol, que está compitiendo muy bien en la Liga española. Creo que hicimos un buen partido para pasar", reiteró Simeone, cuyo equipo avanzó a octavos de final tras este partido resuelto con dos goles de Antoine Griezmann.

"Es importante para él porque está más contento, más feliz. Es lo que quiere él: hacer goles, ayudar al equipo, intentar llegar lo más lejos en todas las competiciones que tenemos. Hoy trabajó el partido muy bien en los 90 minutos, me encantó. Así que la verdad que me voy contento con el trabajo general del equipo", repsondió sobre el doblete de Griezmann.

"Ellos tuvieron situaciones. Musso posiblemente haya sido el mejor y me pone contento que haya sido el mejor; por eso está, para que ataje. Y evidentemente el equipo después ha tenido contundencia para ganar", añadió el 'Cholo', quien no se atrevió a valorar la lesión de Clément Lenglet. "Esperemos que sea lo menos grave posible. Ya mañana informarán, esperemos las pruebas y después ya contaremos lo que sucede", apostilló al respecto.

"Lo justo es siempre lo que hablamos. Cuando uno tiene contundencia y el otro no, pasa a ser injusto. Pero al final el fútbol es la contundencia y la calidad. A mejores jugadores, más calidad y más posibilidades de gol. Nos pasa a nosotros contra otros rivales y hoy le pasó al Baleares contra nosotros. Es fútbol", reflexionó el entrenador colchonero desde Palma.

"Sinceramente, no creo que se haya complicado", indicó. "No había sensación de vértigo, sí de jugadas aisladas como las que tuvieron para tener esos mano a mano que Juan tapó muy bien", matizó. "Pero creo que en el partido siempre hubo un pensamiento, hasta los últimos ocho o diez minutos, que ya el equipo dejó de atacar como estábamos atacando antes. Después creo que en todo el partido buscamos intentar ganarlo, concluyó.